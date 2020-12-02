В столице забили тревогу по поводу исчезновения музыканта и аранжировщика Александра Деревянко

Его не видели уже почти 10 дней, и есть основания считать, что его жизнь в опасности, передает «Киев Оперативный».

По информации автора, последний раз Александра видели в воскресенье 29 ноября около 14.20 в больнице №15 Подольского района по адресу Кирилловская, 107. Туда его привезла скорая с разбитой губой и подозрением на ЧМТ. По словам врачей, он был нетрезв.

Когда ему предоставили помощь и отпустили из больницы, он пошел в неизвестном направлении, но домой так и не вернулся.

Поведение Александра в тот день называют не свойственным ему.

«И это первое странное обстоятельство: все, кто знает Александра, подтвердят - он почти не употребляет алкоголь», – говорится в публикации.

Позже стало известно, что об исчезновении мужчины еще 27 ноября заявили его ученики, которых он обучал музыке.

«Тогда полиция открыла квартиру - офицеры нашли записку, воткнутую в двери «Уехал в командировку. Звоните! ». Это второе странное обстоятельство. Александр уже более 10 лет работает дома. Командировка у фрилансера? Плюс он внимательно относится к своему здоровью и точно не стал бы лишний раз путешествовать в разгар эпидемии», – подчеркивается в сообщении.

Ко всему прочему, больше недели оба его телефона вне зоны. До этого он ежедневно был на связи.

Всех, кто видел мужчину или может знать, где он находится, просят звонить по номеру 063 129-74-99 или в полицию - 102, или писать на email find.alex.de@gmail.com.

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