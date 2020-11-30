О местонахождении ребенка ничего неизвестно

В столице разыскивают 13-летнюю девушку

Диана Мурадовна Лобан 2007 года рождения ушла из дома 28 ноября и не вернулась, передает «Киев Оперативный» со ссылкой на информацию Деснянского УП ГУНП в Киеве.

Девушке на вид 13-14 лет, рост 158 сантиметров, среднего телосложения, каштановые волосы до пояса. На подбородке у Дианы шрам.

Была одета в серое пальто, черные джинсы и белые кроссовки.

Всех, кому что-то известно о возможном местонахождении несовершеннолетней, просят звонить по номеру «102».

Тем временем на Харьковщине продолжаются поиски еще одной юной красавицы. 17-летняя жительница села Усатово Калиниченко Елена Вадимовна уехала из дома в Одессу еще 11 ноября и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 150-155 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, глаза голубые.

Была одета: в светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие джинсы, черные сапоги.

В полиции призвали любую информацию о месте нахождения разыскиваемой сообщать в Усатовское отделение полиции по телефонам: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 или по спецлинии «102».

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве уже полгода не могут найти 16-летнюю Терезу Кондик, поиски продолжаются.

Еще 24 июня девушка покинула учебное заведение, и с тех пор ее никто не видел.

Приметы Терезы: на вид 15-16 лет, рост 150 – 160 сантиметров. Девочка имеет среднее телосложение, светло-русые волосы, темные глаза.

Была одета в темно-синюю майку, темно-синие шорты и красные кеды.

Если комуто известна какая-то информация, просьба сообщить на горячую линию «Службы розыска детей» по номеру 116 000 или в полицию на номер «102».

Напомним, в Киеве дедушка потерял двух внуков: "Были в лесу, а потом дети пропали".

Как сообщала Politeka, пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в столице загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.