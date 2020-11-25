На Киевщине полиция сбилась с ног в поисках молодой матери с двумя маленькими детьми, одному из которых нет еще и годика

Об этом сообщает телеграмм-канал dtp.kiev.ua.

22-летняя Надежда Онис, жительница села Страхолесье Иванковского района Киевщины вместе с трехлетним сыном Макстмом Онисом и шестимесячной дочерью Софией Боглачовой в понедельник, 23 ноября, около трех часов дня вышла по месту жительства своих родственников на улице Ватутина в этом же населенном пункте, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Женщина не выходит на связь с родными и не дает знать о себе.

По словам знакомых, она может быть с мужчиной по имени Александр в возрасте 30-33 лет.

Приметы Надежды Онис: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, прямые, длинные, глаза карие.

Была одета в синюю куртку до колен, черные брюки, кожаные ботинки.

Всем, кто хоть что-то знает о местонахождении пропавшей, просьба сообщить информацию по телефону спецлинии полиции «102».

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве уже полгода не могут найти 16-летнюю Терезу Кондик. Еще 24 июня девушка покинула учебное заведение, и с тех пор ее никто не видел.

Приметы Терезы: на вид 15-16 лет, рост 150 – 160 сантиметров. Девочка имеет среднее телосложение, светло-русые волосы, темные глаза.

Была одета в темно-синюю майку, темно-синие шорты и красные кеды.

Если комуто известна какая-то информация, просьба сообщить на горячую линию «Службы розыска детей» по номеру 116 000 или в полицию на номер «102».

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