Такий красень не міг не привернути увагу на дорозі

Користувачі соцмереж помітили в українській столиці незвичайне таксі

В групі "Х**вий Київ" опублікували відео, на якому зафіксовано Mustang GT з шашечками таксі на даху, передає Politeka.net. Причому рухається він смугою, виділеною для громадського транспорту.

"Нех**ві нині таксисти пішли", – підписав кадри автор.

Публікація викликала жвавий інтерес. Багато користувачів припустили, що насправді машина не така і дорога, якщо пригнана з США або куплена в Європі після пробігу. Інші ж не втрималися від гумору.

"Коли тато сказав піти відпрацювати його гроші )", "Бамблбі на мілині", "Ну подумаєш криза в країні, підзаробити паря вирішив))", "Ну не завжди ж на ланосах ганяти", "той випадок, коли реально таксує для душі", – пишуть під фото.

Раніше ми розповідали, що на дорогах України помітили автомобіль McLaren 720s, вартість якого становить близько півмільйона доларів. Фото розкішного суперкара насиченого синьо-фіолетового кольору на евакуаторі зробили в Запоріжжі.

"Все таки у когось в 2020 все за*бись + 1 Mclaren 720s 🍆 P. S. котить до Києва, на заміну одній Ламбі",– йдеться в підписі до знімка в соцмережах.

У коментарях користувачі відзначили, що вже бачили цю машину в Києві.

McLaren 720s оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 720 кінських сил. До 100 кілометрів на годину машина розганяється всього за 2,9 с. Максимальна швидкість, яку він розвиває, – понад 340 км/год.

Нагадаємо, у Києві борці з автохамами напали не на того, кадри.

Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть здерти з українців ще більше грошей, кому доведеться переплачувати.

Також Politek писала, що елітне авто влетіло в швидку, яка їхала на виклик.