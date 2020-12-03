Пользователи соцсетей заметили в украинской столице необычное такси
В группе «Х**вый Киев» опубликовали видео, на котором зафиксирован Mustang GT с шашечками такси на крыше, передает Politeka.net. Причем двигается он по полосе, выделенной для общественного транспорта.
«Нех**вые нынче таксисты пошли», – подписал кадры автор.
Публикация вызвала оживленный интерес. Многие пользователи предположили, что на самом деле машина не такая и дорогая, если пригнана из США или куплена в Европе после пробега. Другие же не удержались от юмора.
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«Когда папа сказал пойти отработать его деньги )», «Бамблби на мели», «Ну подумаешь кризис в стране, подзаработать паря решил))», «Ну не всегда же на ланосах гонять», «Тот случай, когда реально таксует для души», – пишут под фото.
Ранее мы рассказывали, что на дорогах Украины заметили автомобиль McLaren 720S, стоимость которого составляет около полумиллиона долларов. Фото роскошного суперкара насыщенного сине-фиолетового цвета на эвакуаторе сделали в Запорожье.
«Все таки у кого-то в 2020 все за*бись + 1 Mclaren 720S 🍆 P.S. Катит в Киев, на замену одной Ламбе», – говорится в подписи к снимку в соцсетях.
В комментариях пользователи отметили, что уже видели эту машину в Киеве.
McLaren 720S оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 720 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется всего за 2,9 с. Максимальная скорость, которую он развивает, – более 340 км/ч.
Напомним, в Киеве борцы с автохамами напали не на того, кадры.
Как сообщала Politeka, в Раде хотят содрать с украинцев еще больше денег, кому придется переплачивать.
Также Politek писала, что элитное авто влетело в скорую, которая ехала на вызов.