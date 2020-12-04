У Києво-Святошинському районі поліція розшукує 13-річного підлітка

Житель Боярки Дамір Сорокін напередодні, 3 грудня, о пів на третю дня пішов з дому по вулиці Богдана Хмельницького, 55, але назад так і не повернувся, передає "Київ Оперативний".

Хлопчик не виходить на зв'язок з рідними, і вони не знаходять собі місця. від тривоги за нього.

Прикмети Даміра: на вигляд 13-14 років, зріст 158-160 сантиметрів, худорлявої статури, кругле обличчя, карі очі, смаглявий, волосся кучеряве, темно-русявого кольору.

Був одягнений у куртку чорно-сірого кольору, сіру шапку, сірі спортивні штани, чорні кросівки.

Всіх, хто може повідомити хоч якусь інформацію про місцезнаходження підлітка, просять телефонувати на спецлінію поліції "102" або за номером (097) 753-82-39.

Днем раніше ми розповідали про те, що в Києві розшукують 16-річного кадета. У перший день зими Артем Крайнюков пішов з дому в лікарню в Києві, і відтоді про його місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети зниклого підлітка: на вигляд 14-15 років, зріст 168 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темно-русяве, коротке.

Хлопець був одягнений у куртку-бушлат з кадетського корпусу, берці, темні штани, темну спортивну шапку й окуляри з діоптріями.

Всіх, кому відома інформація про Артема, просять телефонувати за номером "102".

Нагадаємо, юна дівчина з поганим зором пропала на Харківщині.

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