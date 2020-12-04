В Киево-Святошинском районе полиция разыскивает 13-летнего подростка

Житель Боярки Дамир Сорокин накануне, 3 декабря, в половине третьего дня ушел из дома по улице Богдана Хмельницкого, 55, но обратно так и не вернулся, передает «Киев Оперативный».

Мальчик не выходит на связь с родными, и они не находят себе места от тревоги за него.

Приметы Дамира: на вид 13-14 лет, рост 158-160 сантиметров, худощавого телосложения, круглое лицо, карие глаза, смуглый, волосы вьющиеся, темно-русого цвета.

Был одет в куртку черно-серого цвета, серую шапку, серые спортивные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить хоть какую-то информацию о местонахождении подростка, просят звонить на спецлинию полиции «102» или по номеру (097) 753-82-39.

Днем ранее мы рассказывали о том, что в Киеве разыскивают 16-летнего кадета. В первый день зимы Артем Крайнюков ушел из дома в больницу в Киеве, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего подростка: на вид 14-15 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Парень был одет в куртку-бушлат из кадетского корпуса, берцы, темные брюки, темную спортивную шапку и очки с диоптриями.

Всех, кому известна информация об Артеме, просят звонить по номеру «102».

Напомним, юная девушка с плохим зрением пропала на Харьковщине.

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Также Politeka писала, что 15-летний парнишка поставил на уши родителей и полицию в Днепре, ребенка разыскивают всеми силами.