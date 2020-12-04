У Києві поліція з початку пандемії склала протоколи на 148 пасажирів столичного метро за порушення правил карантину
Головна причина, через яку правоохоронці зупиняли киян у підземці, – відсутність захисної маски або ж неправильне її носіння, передає Politeka.net з посиланням на інформацію поліції.
63 протоколи зі 148 вже направлені в районні суди Києва. Трьох осіб суди зобов'язали заплатити штрафи в сумі 17 тисяч гривень кожен.
Ще 85 осіб отримали штрафи за неправильне носіння масок на загальну суму 14 450 гривень.
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За словами начальника превентивної діяльності управління поліції в метрополітені Олександра Киричука, правоохоронці спочатку роз'яснюють пасажирам правила, але якщо ті і далі продовжують їх ігнорувати, в хід йдуть штрафи.
"Відповідно до нових санкцій за порушення карантину громадянами, які перебувають у підземці без одягнених засобів індивідуального захисту, передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 170-255 гривень", – пояснив він.
За останню добу в Україні зафіксовано 15131 нових випадків зараження. 235 людей померли від ускладнень, викликаних китайським вірусом.
Всього з початку пандемії вірус підтвердили у 788 тисяч громадян України. 398 тисяч хворих одужали, 13 195 осіб померли.
У Києві 62 620 жителів заразилися вірусом, причому 1374 – за останню добу. 1395 киян померли від хвороби (26 – за останню добу).
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Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.
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