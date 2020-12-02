За их жизнь боролись до последнего

На Киевщине экс-директор музея умерла от коронавируса вслед за своим мужем

Так, бывшая директор Фастовского государственного краеведческого музея Киевской области Татьяна Нелина умерла от коронавирусной болезни. За несколько дней до смерти Татьяны умер ее муж Дмитрий Плаксий, причиной смерти тоже стал коронавирус, передает Обозреватель.

Татьяна Нелина до последнего отдавала все свои силы и любовь родному человеку, с которым они прожили 33 года душа в душу.

Так, в 2017 году из-за болезни супруга, Татьяна вынуждена была покинуть должность руководителя, чтобы ухаживать за Дмитрием. Хотя она была одной из создателей этого музея и проработала тут с 1990 года.

Работники музея рассказали, что общих детей у Татьяны Нелиной и Дмитрия Плаксия не было. Дочь Дмитрия давно живет за границей и у нее подрастают свои дети, поэтому супруги очень крепко держались друг за друга.

"Несколько лет назад муж сильно начал болеть. У него были серьезные проблемы с сердцем, диабет, из-за которого он почти ослеп. А лет пять назад он сломал ногу, и это сильно его подкосило", – вспомнили в музее.

Женщина хоть и ушла с музея, но постоянно принимала участие в его жизни, занималась научной работой, организовывала ежегодный выпуск бюллетеня "Пресс-музей", где публиковались научные работы.

О том, что ей очень плохо, она сообщила только тогда, когда начала задыхаться. Позвонила подруге дочери мужа, которая всегда была с ними на связи. У Татьяны Викторовны тоже были проблемы с сердцем. Тогда ей вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. Тест показал коронавирус.



У мужа бывшего директора тоже был коронавирус. Он умер из-за осложнений. И через пару дней вслед за ним ушла и Татьяна Викторовна. Знакомые и друзья супругов отмечают, что у них сложилось такое впечатление, что Дмитрий не смог быть там один и забрал ее с собой

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