В Івано-Франківську майже вся родина місцевого підприємця та депутата померла через коронавірус

Так, 43-річна Маріанна Кліщ, невістка депутата Івано-Франківської районної ради Миколи Кліща на початку листопада в Рогатині на Прикарпатті померла від коронавірусу. Слідом за нею помер і її чоловік, син депутата Степан, передає Обозреватель.

Пізніше захворіла дружина самого депутата - Галина. Вона теж не змогла побороти хворобу. Сам Микола Кліщ зараз знаходиться в лікарні.

"Кажуть, що вони начебто довго лікувалися вдома. У них почалися ускладнення і вже лікарі не змогли їх врятувати", - розповідає один із знайомих.

У Степана і Маріанни залишилися двоє дітей: 21-річна Тетяна, студентка одного з Івано-Франківських вузів, і молодший 15-річний син Сергій, ще школяр.





Одна з однокласниць Степана Кліща Ірина Гречух написала в мережі: "З великим сумом і жалем ми змушені попрощатися ще з одним вірним другом, дорогим однокласником Степаном Кліщем. Від болю рветься серце, що з нами вже немає двох прекрасних людей. Їхні душі возз'єдналися на небесах. Співчуття діткам, які залишилися сиротами, батькам і близьким. Ви завжди в наших серцях".

Подружжя було підприємцями. Судячи з документів, Маріанна займалася здачею в оренду нерухомості, а її чоловік Степан поставляв в лікарні і дитячі установи маски, респіратори, безконтактні градусники.

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