В Ивано-Франковске почти вся семья местного предпринимателя и депутата скончалась из-за коронавируса
Так, 43-летняя Марианна Клищ, невестка депутата Ивано-Франковского районного совета Николая Клища в начале ноября в Рогатине на Прикарпатье умерла от коронавируса. Вслед за ней скончался и ее муж, сын депутата Степан, передает Обозреватель.
Позже заболела супруга самого депутата – Галина. Она тоже не смогла побороть болезнь. Сам Николай Клищ сейчас находится в больнице.
"Говорят, что они вроде бы долго лечились дома. У них начались осложнения и уже врачи не смогли их спасти", – рассказывает один из знакомых.
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У Степана и Марианны остались двое детей: 21-летняя Татьяна, студентка одного из ивано-франковских вузов, и младший 15-летний сын Сергей, еще школьник.
Одна из одноклассниц Степана Клища Ирина Гречух написала: "С большой печалью и сожалением мы вынуждены попрощаться еще с одним верным другом, дорогим одноклассником Степаном Клищом. От боли рвется сердце, что с нами уже нет двух прекрасных людей. Их души воссоединились на небесах. Соболезнования деткам, которые остались сиротами, родителям и близким. Вы всегда в наших сердцах".
Супруги были предпринимателями. Судя по документам, Марианна занималась сдачей в аренду недвижимости, а ее супруг Степан поставлял в больницы и детские учреждения маски, респираторы, бесконтактные градусники.
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