Три человека "влетели" на 17 тысяч

В Киеве полиция с начала пандемии составила протоколы на 148 пассажиров столичного метро за нарушение правил карантина

Главная причина, по которой правоохранители останавливали киевлян в подземке, – отсутствие защитной маски либо же неправильное ее ношение, передает Politeka.net со ссылкой на информацию полиции.

63 протокола из 148 уже направлены в районные суды Киева. Трех человек суды обязали заплатить штрафы в сумме 17 тысяч гривен каждый.

Еще 85 человек получили штрафы за неправильное ношение масок на общую сумму 14 450 гривен.

По словам начальника превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александра Киричука, стражи порядка сначала разъясняют пассажирам правила, но если те и дальше продолжают их игнорировать, в ход идут штрафы.

«В соответствии с новыми санкциями за нарушение карантина гражданами, находящимися в подземке без одетых средств индивидуальной защиты, предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, а это 170-255 гривен», – пояснил он.

За последние сутки в Украине зафиксировано 15131 новых случаев заражения. 235 человек скончались от осложнений, вызванных китайским вирусом.

Всего с начала пандемии вирус подтвердили у 788 тысяч граждан Украины. 398 тысяч больных выздоровели, 13 195 человек скончались.

В Киеве 62 620 жителей заразились вирусом, причем 1374 – за последние сутки. 1395 киевлян скончались от болезни (26– за последние сутки).

Напомним, испуганные медики бегут с украинских больниц.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

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