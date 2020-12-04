Китайський вірус забрав життя ще одного українського лікаря - дитячого хірурга Володимира Долгополова

Трагічну новину на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила кафедра дитячої хірургії з травматології та ортопедії Української медичної стоматологічної академії, яка розташована в Полтаві.

"3 грудня 2020 року після боротьби з COVID-19 помер засновник дитячої хірургічної служби в Полтавській області Володимир Семенович Долгополов", – йдеться в публікації.

Він народився в селі Нижня Кринка Харцизького району Донецької (тоді Сталінської) області і був четвертим сином у селянській родині.

Через війну йому довелося перервати навчання в школі, і 10-й клас Долгополов закінчив, коли йому було 20 років.

У 1950 році він вступив до Донецького медичного інституту, який закінчив у 1956 році. Після отримання диплома працював головним лікарем МСЧ шахти ім. Артема.

У 1962 році Василь Семенович був зарахований до клінічної ординатури, після закінчення якої направлений до Полтави завідувачем дитячого хірургічного відділення, яке очолював до 2000 року, одночасно був головним дитячим хірургом області.

Він вперше ввів в області консервативне лікування інвагінації, хірургічні втручання при різних вроджених вадах розвитку. Був активним учасником багатьох з'їздів, конгресів та конференцій не лише на Полтавщині, а й в Україні.

Долгополов виховав цілу когорту дитячих хірургів, які сьогодні працюють у різних куточках України. Серед його учнів – кандидати та доктори медичних наук. Три кандидатські та одна докторська дисертація захищені на матеріалах відділення, яке він очолював.

У 80-річному віці Володимир Семенович пішов на заслужений відпочинок.

"Чудовий хірург, Вчитель, щира, уважна Людина, В.С. Долгополов його знання і багатий досвід були невичерпним джерелом для молодих колег. Колектив дитячої хірургії Полтавської області висловлює співчуття рідним і близьким", – написали колеги.

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