Китайский вирус унес жизнь еще одного украинского врача – детского хирурга Владимира Долгополова

Трагическую новость на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила кафедра детской хирургии с травматологии и ортопедии Украинской медицинской стоматологической академии, которая находится в Полтаве.

«3 декабря 2020 после борьбы с COVID-19 скончался основатель детской хирургической службы в Полтавской области Владимир Семенович Долгополов», – говорится в публикации.

Он родился в селе Нижняя Крынка Харцызского района Донецкой (тогда Сталинской) области и был четвертым сыном в крестьянской семье.

Из-за войны ему пришлось прервать обучение в школе, и 10-й класс Долгополов закончил, когда ему было 20 лет.

В 1950 году он поступил в Донецкий медицинский институт, который окончил в 1956 году. После получения диплома работал главным врачом МСЧ шахты им. Артема.

В 1962 году Василий Семенович был зачислен в клиническую ординатуру, по окончании которой направлен в Полтаву заведующим детского хирургического отделения, которое возглавлял до 2000 года, одновременно был главным детским хирургом области.

Он впервые ввел в области консервативное лечение инвагинации, хирургические вмешательства при различных врожденных пороках развития. Был активным участником многих съездов, конгрессов и конференций не только на Полтавщине, но и в Украине.

Долгополов воспитал целую когорту детских хирургов, которые сегодня работают в разных уголках Украины. Среди его учеников – кандидаты и доктора медицинских наук. Три кандидатские и одна докторская диссертация защищены на материалах отделения, которое он возглавлял.

В 80-летнем возрасте Владимир Семенович ушел на заслуженный отдых.

«Замечательный хирург, Учитель, искренний, внимательный Человек, В.С.Долгополов его знания и богатый опыт были неисчерпаемым источником для молодых коллег. Коллектив детской хирургии Полтавской области выражает соболезнования родным и близким», – написали коллеги.

Напомним, вирус забрал жизни братьев-врачей с разницей в две недели.

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