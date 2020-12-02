Младший брат даже не смог попасть на похорон старшего

Китайский вирус продолжает уносить жизни медиков, причем очень часто в одной семье умирают по несколько человек, которые сами спасают других

Так, от осложнений, вызванных опасной инфекцией, умерли братья Иван и Олег Гайды, передает OBOZREVATEL.

Они оба были врачами. 58-летний Иван Гайда руководил Львовским военным госпиталем, а его 52-летний брат заведовал хирургическим отделением Черкасской городской консультационно-диагностической поликлиники.

Первым скончался Иван Гайда. Его не стало в киевском госпитале. Президент Владимир Зеленский посмертно наградил его орденом «За заслуги» III степени.

Олег Гайда тяжело переживал смерть брата. Он не смог приехать на похорон, поскольку уже тогда неважно себя чувствовал. Через несколько дней ПЦР-тест показал позитивный результат. Его госпитализировали, однако спасти доктора не смогли.

По информации издания, сын Олега Гайды Игорь уже несколько месяцев борется за обещанную государством компенсацию родным погибшего от китайского вируса врача. Дело даже дошло до суда, поскольку Фонд социального страхования не соглашается с тем, Гайда заразился вирусом на работе, и не намерено платить.

Ранее мы сообщали о том, что на Киевщине вирус унес жизнь семейной пары врачей, а их 13-летнего сына еле спасли в реанимации.

«10-11 октября в маленьком городке под Киевом, Тараще, умерли двое медиков: медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог местного реанимационного отделения. У них остался сын, 13 лет. Его зовут Антон», – рассказала ведущая программы «Право на владу» Наталья Мосейчук.

По ее словам, ребенок лежал на ИВЛ, а когда пришел в сознание и узнал о смерти родителей, то произнес: «Бога не существует».

Напомним, вирус косит врачей целыми семьями, число жертв неумолимо растет.

Как сообщала Politeka, вирус забрал жизнь 12-летнего ребенка в Киеве.

Также Politeka писала, что беда настигла главную инфекционистку Украины, медика срочно госпитализировали.