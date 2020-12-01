Китайский вирус обнаружили у главной инфекционистки Украины - ее срочно госпитализировали

Вирус не обошел, увы, заведующую кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца.

Известно, что состояние Ольги Голубовской сейчас оценивается как среднее.

На данный момент она находится в одной из частных больниц города Киев.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, украинцев предупредили о массовой вакцинации, какие лекарства собираются закупить: "Другого выхода нет".

Как сообщала Politeka, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня: кому больше всего не повезло.

Также Politeka писала, что киевское метро готовится к жестким ограничениям, в подземке раскрыли детали: что нужно знать.