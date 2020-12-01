Китайский вирус обнаружили у главной инфекционистки Украины - ее срочно госпитализировали
Вирус не обошел, увы, заведующую кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца.
Известно, что состояние Ольги Голубовской сейчас оценивается как среднее.
На данный момент она находится в одной из частных больниц города Киев.
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Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
К слову, украинцев предупредили о массовой вакцинации, какие лекарства собираются закупить: "Другого выхода нет".
Как сообщала Politeka, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня: кому больше всего не повезло.
Также Politeka писала, что киевское метро готовится к жестким ограничениям, в подземке раскрыли детали: что нужно знать.