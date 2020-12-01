После ужесточения карантина метро в Киеве может кардинально изменить свою работу

Официальных уведомлений о новых требованиях в метро Киева пока не получали, но при этом там признали, что знают о рассмотрении правительством нескольких вероятных сценариев ужесточения карантина.

Заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон в комментарии для издания "Сегодня" добавила, что до распоряжения сверху метро будет работать как обычно.

Тем временем в Госпродпотребслужбе заявили, что комментировать нужно тот документ, который вступит в силу и ограничения в работе транспорта возможны.

"Что касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта", - рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он пояснил, что после принятия решения об ужесточении карантина, власти будут решать, что именно будет работать – наземный транспорт или метро. Что касается метро, то оно может работать по графику.

"Возможен вариант ограничения работы метрополитена в утренние и в вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Все это необходимо анализировать и принимать решение уже после того, как решение про введение локдауна будет принято на уровне правительства", - объяснил Рубан.



Стоит напомнить, что мэр Киева Виталий Кличко выступил против закрытия метро при введении полного локдауна.

Напомним, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление относительно карантина.

Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.