За останні вихідні листопада столичні правоохоронці склали 406 протоколів на порушників карантину

Найчастіші порушення – ігнорування установами "карантину вихідного дня" і відсутність масок у відвідувачів, передає Politeka.net з посиланням на поліцію Києва.

У суботу та неділю поліцейські перевірили 1510 розважальних закладів, закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів. Як результат – 198 адміністративних протоколів за порушення карантину на посадових осіб. За це передбачено накоалення штрафів від 34 до 170 тисяч гривень.

Правоохоронці поспілкувалися з відвідувачами ТРЦ, кафе, ресторанів на предмет носіння масок. За порушення масочного режиму складено 208 адміністративних протоколів, які передбачають штраф від 170 до 255 гривень.

Всього за вихідні поліцейські склали 406 протоколів.

Тим часом у Верховній Раді прокоментували ймовірність введення локдауну на території України.

Зокрема спікер парлатенту Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення повного карантину в країні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

"Варіант локдауну, ми з вами, на жаль, скасовувати не можемо", – підкреслив Разумков.

При цьому він повідомив, від чого залежатиме рішення про введення жорсткого карантину.

"На це багато що впливатиме. Показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість хворих, ефективність локдауна вихідного дня. Якщо я зараз вам скажу, що ні, ми не введемо – це буде безвідповідально. Якщо скажу, що буде введено, ми можемо це прорахувати, але сказати, що буде саме так, важкувато", – зазначив глава парламенту.

Нагадаємо, українців з китайським вірусом лікували при світлі свічки, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, у Раді зробили важливу заяву щодо карантину.

Також Politeka писала, що Степанов зробив важливу заяву про роботу транспорту.