За последние выходные ноября столичные правоохранители составили 406 протоколов на нарушителей карантина

Самые частые нарушения – игнорирование учреждениями «карантина выходного дня» и отсутствие масок у посетителей, передает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева.

В субботу и воскресенье полицейские проверили 1510 развлекательных заведений, заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров. Как результат – 198 административных протоколов за нарушение карантина на должностных лиц. За это предусмотрено наложение штрафов от 34 до 170 тысяч гривен.

Правоохранители пообщались с посетителями ТРЦ, кафе, ресторанов на предмет ношения масок. За нарушение масочного режима составлено 208 административных протоколов, которые предусматривают штраф от 170 до 255 гривен.

Всего за выходные полицейские составили 406 протоколов.

Тем временем в Верховной раде прокомментировали вероятность введения локдауна на территории Украины.

В частности спикер парлатента Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введение полного карантина в стране. По его словам, парламент также готовится в возможному усилению карантина.

«Вариант локдауна, мы с вами, к сожалению, отменять не можем», – подчеркнул Разумков.

При этом он сообщил, от чего будет зависеть решение о введении жесткого карантина.

«На это многое будет влиять. Показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня. Если я сейчас вам скажу, что нет, мы не введем - это будет безответственно. Если скажу, что будет введено, мы можем это просчитать, но сказать, что будет именно так, тяжеловато», – отметил глава парламента.

Напомним, украинцев с китайским вирусом лечили при свете свечи, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление относительно карантина.

Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.