Для преодоления коронавируса нужно вакцинировать максимальное количество украинцев

Вакцина от коронавируса в Украине появится в следующем году, по крайней мере об этом заверяют в СНБО. По словам главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергее Комиссаренко к концу 2021-го вакцинация украинцев должна завершиться.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Он рассказал, что в Украине некоторые частные компании уже ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке вакцины "Синувак", которая содержит полностью дезактивированный вирус. При этом он уточнил, якобы китайцы уверяют, что она эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены.

Эксперт также призвал вакцинироваться всем украинцам, чтобы победить коронавирус, ведь другого выхода нет.

"К большому сожалению, у нас есть еще много людей, которые когда-то были охвачены антивакцинальной пропагандой и которые не хотят вакцинироваться. Это крайне вредно для их здоровья и для тех, кто будет рядом с ними. Надо, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось", – подчеркнул Комиссаренко.

Также он добавил, что среди вакцин, компании-производители которых Pfizer/BioNTech и Moderna заявили об их максимальной эффективности, для Украины больше подходит последняя.

"Они практически одинаковы, но хранение препарата от Pfizer требует очень низких температур -70 ...- 80 °С. Вакцину от Moderna можно хранить при -20 °С, такие возможности у нас имеют даже торговые объединения," – пояснил он.



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