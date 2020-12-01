Для преодоления коронавируса нужно вакцинировать максимальное количество украинцев
Вакцина от коронавируса в Украине появится в следующем году, по крайней мере об этом заверяют в СНБО. По словам главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергее Комиссаренко к концу 2021-го вакцинация украинцев должна завершиться.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Он рассказал, что в Украине некоторые частные компании уже ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке вакцины "Синувак", которая содержит полностью дезактивированный вирус. При этом он уточнил, якобы китайцы уверяют, что она эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены.
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Эксперт также призвал вакцинироваться всем украинцам, чтобы победить коронавирус, ведь другого выхода нет.
"К большому сожалению, у нас есть еще много людей, которые когда-то были охвачены антивакцинальной пропагандой и которые не хотят вакцинироваться. Это крайне вредно для их здоровья и для тех, кто будет рядом с ними. Надо, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось", – подчеркнул Комиссаренко.
Также он добавил, что среди вакцин, компании-производители которых Pfizer/BioNTech и Moderna заявили об их максимальной эффективности, для Украины больше подходит последняя.
"Они практически одинаковы, но хранение препарата от Pfizer требует очень низких температур -70 ...- 80 °С. Вакцину от Moderna можно хранить при -20 °С, такие возможности у нас имеют даже торговые объединения," – пояснил он.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
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