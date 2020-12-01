Хворий 40 хвилин просидів під медзакладом, але ніхто йому так і не допоміг

Так, чоловік прийшов у Вижницьку центральну районну лікарню в Чернівецькій області і помер, поки чекав допомоги медиків. Про цю трагедію розповів користувач Instagram romagromov.ak_47, на очах у якого все це сталося. При цьому він зняв подію на відео (щоб його подивитися доскрольте до кінця сторінки).

Автор відео розповів, що чоловік прийшов до лікарні сам і попросив допомоги у медиків, але йому довелося їх чекати 40 хвилин. Незабаром чоловікові стало погано - йому на виручку прибігли сторонні жінки, які занесли його на ношах всередину коридора лікарні.

Тільки після цього лікарі почали надавати йому допомогу, але було пізно - він вже помер. На кадрах чутно, як автор ролика свариться з лікарями і вимагає їх пояснити, чому вони так довго тягнули і не рятували людину.

При цьому видно, як лікарі, помірявши йому тиск і цукор, не знають, що робити далі. Пізніше медпрацівник вказав, що причиною смерті чоловіка стала тромбоемболія легеневої артерії.

"Ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Так кожен з нас може просити допомоги, але ніхто не допоможе, тому що вони не хочуть морочитися... Як завжди, спишуть на коронавірус...", - написав чоловік, який знімав відео.

Користувачі мережі не могли передати своїх емоцій після побаченого і обурювалися бездіяльності медперсоналу лікарні:



"Це відео обов'язково повинні побачити в новинах і в МОЗ"," Я в шоці! Тиск поміряли, цукор поміряли, що ще робити?! І це запитують лікарі!", "Лікарі називаються!!! Соромно і страшно одночасно", " людина вже синя, а вони міряють тиски", " Реально стадо баранів. Для чого Ви там працюєте??? Невже не навчили вас надавати першу невідкладну допомогу".

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