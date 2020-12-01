Больной 40 минут просидел под медучреждением, но никто ему так и не помог

Так, мужчина пришел в Выжницкую центральную районную больницу в Черновицкой области и умер, пока ждал помощи медиков. Об этой трагедии рассказал пользователь Instagram romagromov.ak_47, на глазах у которого все это произошло. При этом он снял произошедшее на видео (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

Автор видео рассказал, что мужчина пришел в больницу сам и попросил помощи у медиков, но ему пришлось их ждать 40 минут. Вскоре мужчине стало плохо - ему на выручку прибежали посторонние женщины, которые занесли его на носилках внутрь коридора больницы.

Только после этого врачи начали оказывать ему помощь, но было поздно - он уже умер. На кадрах слышно, как автор ролика ссорится с врачами и требует их объяснить, почему они так долго тянули и не спасали человека.

При этом видно, как врачи, померяв ему давление и сахар, не знают, что делать дальше. Позже медработник указал, что причиной смерти мужчины стала тромбоэмболия легочной артерии.

"Никто не хотел брать на себя ответственность. Так каждый из нас может просить помощи, но никто не поможет, потому что они не хотят заморачиваться... Как обычно, спишут на коронавирус...", – написал мужчина, который снимал видео.

Пользователи сети не могли передать своих эмоций после увиденного и возмущались бездействию медперсонала больницы:



"Это видео обязательно должны увидеть в новостях и в Минздраве", "Я в шоке! Давление померили, сахар померили, что еще делать?! И это спрашивают врачи!", "Врачи называются!!! Стыдно и страшно одновременно", "Человек уже синий, а они меряют давление", "Реально стадо баранов. Для чего вы там работаете??? Неужели не научили вас оказывать первую неотложную помощь".

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