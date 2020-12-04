За останню добу кількість заражених китайським вірусом киян побільшала на 1374 особи, 26 хворих померли

Всього з початку пандемії в столиці підтверджено 76 750 випадків COVID-19, 1395 осіб померли.

За словами мера Києва Віталія Кличка, зараз у столиці заповнено майже 52% ліжкомісць у комунальних закладах, які надають допомогу хворим вірусом. Про це він розповів під час традиційного брифінгу.

"Не зменшується, на жаль, у столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації, і пацієнтів, які перебувають у важкому стані. Всього в стаціонарах медустанов міста сьогодні лікується 2131 хворий коронавірус. З них 19 дітей. 1158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. Під апаратами ШВЛ –31 хворий", – озвучив цифри міський голова.

Він додав, що Київ як і раніше є лідером в Україні за охопленням тестами: понад 430 на 100 тисяч населення.

Всього в Україні з початку пандемії вірусом заразилися 788 тисяч осіб, з яких 13 195 померли. 398 тисяч українців одужали.

У Національній службі здоров'я України заявили, що на лікування одного хворого з підтвердженим діагнозом COVID-19 держава виділяє 45 тисяч гривень, і цими днями розпоряджаються головні лікарі лікарень.

Однак українці, почувши такі слова, чимало обурилися і розповіли в соцмережах, що змушені самостійно знаходити ліки, а також платити за них зі своєї кишені, витрачаючи на лікування десятки тисяч гривень. Ні про яке безкоштовне лікування більшість громадян навіть уявлення не мають.

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