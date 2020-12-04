За последние сутки количество зараженных китайским вирусом киевлян увеличилось на 1374 человека, 26 больных скончались

Всего с начала пандемии в столице подтверждено 76 750 случаев COVID-19, 1395 человек скончались.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, сейчас в столице заполнено почти 52% койкомест в коммунальных учреждениях, которые оказывают помощь больным вирусом. Об этом он рассказал во время традиционного брифинга.

«Не уменьшается, к сожалению, в столице количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечится 2131 болен коронавирус. Из них 19 детей. 1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. Во аппаратами ИВЛ - 31 больной», – озвучил цифры городской голова.

Он добавил, что Киев по-прежнему является лидером в Украине по охвату тестами: свыше 430 на 100 тысяч населения.

Всего в Украине с начала пандемии вирусом заразились 788 тысяч человек, из которых 13 195 умерли. 398 тысяч украинцев выздоровели.

В национальной службе здоровья Украины заявили, что на лечение одного больного с подтвержденным диагнозом COVID-19 государство выделяет 45 тысяч гривен, и этими деньками распоряжаются главные врачи больниц. Однако украинцы, услышав такие слова, немало возмутились и рассказали в соцсетях, что вынуждены самостоятельно находить лекарства, а также платить за них со своего кармана, тратя на лечение десятки тысяч гривен. Ни о каком бесплатном лечении большинство граждан даже представления не имеют.

Напомним, вирус забрал жизнь украинского медика, но родные остались без компенсации, детали скандала.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.