Пандемія китайського вірусу внесла суттєві зміни у святкування Нового Року та Різдва у столиці
Що ж чекає киян і гостей у святкові дні, повідомили на брифінгу в КМДА організатори заходів, передає Politeka.net.
За словами, начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату КМДА Кирила Вороніна, влада вирішила відмовитися від традиційного святкування із залученням фуд-кортів, концертів, анімаційних програм.
Замість цього жителі столиці зможуть побачити на Софійській площі арт-інсталяції, а також там можна буде купити сувеніри, напої та снеки.
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Перекривати рух у центрі столиці цього року не будуть.
Крім того, в Києві з'явиться новий пішохідний новорічний маршрут: від Арки Дружби народів через пішохідний міст й Андріївський узвіз до Контрактової площі.
А от на Софійській площі на відвідувачів чекатимуть арт-інсталяції, сувеніри, напої та снеки. Рух у центрі столиці не перекриватимуть.
На Контрактовій площі відкриють ковзанку на свіжому повітрі.
Головну ялинку країни планують відкрити 19 грудня, на День Святого Миколая. Відзначимо, що вона в цьому році, м'яко кажучи, незвичайна. Замість традиційної зірки верхівку штучного дерева висотою 31 метр прикрасить капелюх чарівника.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко звернувся до батьків дітей дошкільного та шкільного віку, щоб вони утрималися від відвідування ранків і масових заходів.
Нагадаємо, мешканці багатоповерхівки в Харкові оригінально прикрасили будинок.
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