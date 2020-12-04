Без коректив не обійшлося

Пандемія китайського вірусу внесла суттєві зміни у святкування Нового Року та Різдва у столиці

Що ж чекає киян і гостей у святкові дні, повідомили на брифінгу в КМДА організатори заходів, передає Politeka.net.

За словами, начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату КМДА Кирила Вороніна, влада вирішила відмовитися від традиційного святкування із залученням фуд-кортів, концертів, анімаційних програм.

Замість цього жителі столиці зможуть побачити на Софійській площі арт-інсталяції, а також там можна буде купити сувеніри, напої та снеки.

Перекривати рух у центрі столиці цього року не будуть.

Крім того, в Києві з'явиться новий пішохідний новорічний маршрут: від Арки Дружби народів через пішохідний міст й Андріївський узвіз до Контрактової площі.

А от на Софійській площі на відвідувачів чекатимуть арт-інсталяції, сувеніри, напої та снеки. Рух у центрі столиці не перекриватимуть.

На Контрактовій площі відкриють ковзанку на свіжому повітрі.

Головну ялинку країни планують відкрити 19 грудня, на День Святого Миколая. Відзначимо, що вона в цьому році, м'яко кажучи, незвичайна. Замість традиційної зірки верхівку штучного дерева висотою 31 метр прикрасить капелюх чарівника.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко звернувся до батьків дітей дошкільного та шкільного віку, щоб вони утрималися від відвідування ранків і масових заходів.

Нагадаємо, мешканці багатоповерхівки в Харкові оригінально прикрасили будинок.

Як повідомляла Politeka, українці ополчилися проти новорічного локдауну, ситуація на межі.

Також Politeka писала, що вірус косить українців тисячами, у лікарів опускаються руки.