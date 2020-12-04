Без корректив не обошлось

Пандемия китайского вируса внесла существенные изменения в празднование Нового года и Рождества в столице

Что же ждет киевлян и гостей в праздничные дни, сообщили на брифинге в КГГА организаторы мероприятий, передает Politeka.net.

По словам, начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в городе Киеве и реализации проектов аппарата КГГА Кирилла Воронина, власти решили отказаться от традиционного празднования с привлечением фуд-кортов, концертов, анимационных программ.

Вместо этого жители столицы смогут увидеть на Софийской площади арт-инсталляции, а также там можно будет купить сувениры, напитки и снеки.

Перекрывать движение в центре столицы в этом году не будут.

Кроме того, в Киеве появится новый пешеходный новогодний маршрут: от Арки дружбы народов через пешеходный мост и Андреевский спуск до Контрактовой площади.

Зато посетителей на Софийской площади будут ждать арт-инсталляции, сувениры, напитки и снеки. Движение в центре столицы не будут перекрывать.

На Контрактовой площади откроют каток на свежем воздухе.

Главную елку страны планируют открыть 19 декабря, на День Святого Николая. Отметим, что она в этом году, мягко говоря, необычная. Вместо традиционной звезды верхушку искусственного дерева высотой 31 метр украсит шляпа волшебника.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко обратился к родителям детей дошкольного и школьного возраста, чтобы они воздержались от посещения утренников и массовых мероприятий.

Напомним, жильцы многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

Как сообщала Politeka, украинцы ополчились против новогоднего локдауна, ситуация на пределе.

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