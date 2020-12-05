У суботу, 5 грудня, Київ опинився у десятці міст світу з найгіршим повітрям

Як передає Politeka, наразі найбрудніше повітря на проспекті Науки – індекс забруднення там перевищено майже у 6 разів.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair. Київ знаходиться на 9-му місці у світовому рейтингу, опинившись між казахським Нурсултаном та хорватським Загребом.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 155 одиниць (при нормі у 50). Такий рівень забруднення характеризується як шкідливий.

Відзначимо, що сильний туман сьогодні накрив Київ. Видимість в столиці буде обмеженою до кінця доби.

Синоптики попереджають, що в Києві протягом доби буде видимість від 200 до 500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - підкреслили в ДСНС.

Через негоду в столиці оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

Відзначимо також, що українців чекає сніговий грудня, яке здивує незвично низькими температурами.

Оновлений прогноз на перший місяць зими представили синоптики з Gismeteo. Вони попередили, що в цьому місяці українців чекають численні опади, в тому числі і сильний сніг, а також морози до -15 градусів.

Найсильніше погода заморозить українців в середині грудня. При цьому, найнижчі температури і снігопади очікуються в східних областях. На решті території країни буде трохи тепліше. У західних і південних областях можливі дощі та мокрий сніг.

Нагадаємо, у Києві діти влаштували небезпечні для життя ігри на балконі.

Як повідомляла Politeka, неадекват у Києві влаштував шоу в супермаркеті.

Також Politeka писала, що жінка атакувала дітей у Дніпрі, приїхала швидка і поліція.