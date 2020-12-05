У суботу, 5 грудня, Київ опинився у десятці міст світу з найгіршим повітрям
Як передає Politeka, наразі найбрудніше повітря на проспекті Науки – індекс забруднення там перевищено майже у 6 разів.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair. Київ знаходиться на 9-му місці у світовому рейтингу, опинившись між казахським Нурсултаном та хорватським Загребом.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 155 одиниць (при нормі у 50). Такий рівень забруднення характеризується як шкідливий.
Відзначимо, що сильний туман сьогодні накрив Київ. Видимість в столиці буде обмеженою до кінця доби.
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Синоптики попереджають, що в Києві протягом доби буде видимість від 200 до 500 метрів.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - підкреслили в ДСНС.
Через негоду в столиці оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.
Відзначимо також, що українців чекає сніговий грудня, яке здивує незвично низькими температурами.
Оновлений прогноз на перший місяць зими представили синоптики з Gismeteo. Вони попередили, що в цьому місяці українців чекають численні опади, в тому числі і сильний сніг, а також морози до -15 градусів.
Найсильніше погода заморозить українців в середині грудня. При цьому, найнижчі температури і снігопади очікуються в східних областях. На решті території країни буде трохи тепліше. У західних і південних областях можливі дощі та мокрий сніг.
Нагадаємо, у Києві діти влаштували небезпечні для життя ігри на балконі.
Як повідомляла Politeka, неадекват у Києві влаштував шоу в супермаркеті.
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