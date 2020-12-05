В субботу, 5 декабря, Киев оказался в десятке городов мира с наихудшим воздухом

Как передает Politeka сейчас самый грязный воздух на проспекте Науки – индекс загрязнения там превышен почти в 6 раз.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Iqair. Киев находится на 9-м месте в мировом рейтинге, оказавшись между казахским Нурсултаном хорватским Загребом.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 155 единиц (при норме в 50). Такой уровень загрязнения характеризуется как вредный.

Отметим, что сильный туман сегодня накрыл Киев. Видимость в столице будет ограниченной до конца суток.

Синоптики предупреждают, что в Киеве в течение суток будет видимость от 200 до 500 метров.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркнули в ГСЧС.

Из-за непогоды в столице объявили желтый (первый) уровень опасности.

Отметим также, что украинцев ждет снежный декабрь, который удивит непривычно низкими температурами.

Обновленный прогноз на первый месяц зимы представили синоптики из Gismeteo. Они предупредили, что в этом месяце украинцев ждут многочисленные осадки, в том числе и сильный снег, а также морозы до -15 градусов.

Сильнее всего погода заморозит украинцев в середине декабря. При этом, самые низкие температуры и снегопады ожидаются в восточных областях. На остальной территории страны будет немного теплее. В западных и южных областях возможны дожди и мокрый снег.

Напомним, в Киеве дети устроили опасные для жизни игры на балконе.

Как сообщала Politeka, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Также Politeka писала, что женщина атаковала детей в Днепре, приехала скорая и полиция.