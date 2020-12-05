Новий законопроект передбачає підтримку підприємців під час карантину і списує низку боргів

Так, Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект № 4430, передає БизнесЦензор.

Закон передбачає норму про списання податкового боргу до 3,06 тис.грн, який не був погашений до 1 листопада 2020 року та звільняє платників ФОП першої групи від сплати єдиного податку з грудня 2020 року по травень 2021-го із зарахуванням цього періоду до страхового стажу. Саме цим категоріям українців можна видихнути.

За даними Державної податкової служби, списання податкового боргу на суму до 3060 грн торкнеться 4 млн боржників на загальну суму 1,3 млрд грн.

Згідно з текстом закону, у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом півроку з дати набрання чинності Законом списується пеня та інші штрафні санкції.

До того ж, законом передбачено повне звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств виплати, отриманих від держави в якості компенсації на час карантину. Також закон відстрочив до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу для фізосіб, якщо він не перевищує 6,8 тис.грн.



При цьому за відповідний законопроект проголосували 302 народних депутатів при необхідних 226 голосах. Депутати також підтримали процедуру негайного підписання спікером парламенту для цього законопроекту.

Нагадаємо, що підвищення податків на нерухомість і зарплати, кому доведеться заплатити більше всіх.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за квартири, суми зашкалять

Також Politeka писала, що новий податок зібралися повісити на українців, що задумали в Раді