Новый законопроект предусматривает поддержку предпринимателей во время карантина и списывает ряд долгов

Так, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4430, передает БизнесЦензор.

Закон предусматривает норму о списании налогового долга до 3,06 тыс. грн, который не был погашен до 1 ноября 2020 года и освобождает плательщиков ФЛП первой группы от уплаты единого налога с декабря 2020 года по май 2021-го с зачислением этого периода в страховой стаж. Именно этим категориям украинцев можно выдохнуть.

По данным Государственной налоговой службы, списание налогового долга на сумму до 3060 грн коснется 4 млн должников на общую сумму 1,3 млрд грн.

Согласно тексту закона, в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу на протяжении полугода с даты вступления в силу закона списывается пеня и другие штрафные санкции.

К тому же, законом предусмотрено полное освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий выплаты, полученных от государства в качестве компенсации на время карантина. Также закон отсрочил до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга для физлиц, если он не превышает 6,8 тыс. грн.



При этом за соответствующий законопроект проголосовали 302 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Депутаты также поддержали процедуру немедленного подписания спикером парламента для этого законопроекта.

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