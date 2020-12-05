Хто залишиться без допомоги і чому...

Частина українців вже відсьогодні може претендувати на "карантинні" виплати

Розмір виплат становить 8 тисяч гривень, для цього з бюджету вирішили виділити понад 10 млрд гривень. Про це йдеться в законі № 4430, який був прийнятий Верховною Радою і набув чинності.

Точних вимог до тих, хто може отримати виплати немає. Тобто незалежно від суми сплаченого податку виплату можуть отримати навіть ті, хто заплатив лише кілька тисяч гривень. Але обіцяних "карантинних" грошей на всіх не вистачить.

При цьому є перелік українців, які не можуть розраховувати на виплату через кілька нюансів. Так, без грошової допомоги залишаться співробітники, якщо після 31 жовтня вид діяльності їх підприємства поміняли на такий, який не може працювати в період локдауну, а також ті, хто працює за сумісництвом або отримує середню зарплату вище 30 000 гривень.

У той же самий час, не зможуть отримати 8 тисяч гривень і ті українські підприємці, які: офіційно працюють менше трьох місяців; платили за себе ЄСВ менше трьох місяців; після 31 жовтня поміняли вид діяльності; які є і найманими працівниками, і фізособами-підприємцями; які припинили свою діяльність.

Щоб отримати гроші потрібно заповнити заяву в електронній формі за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг. У формі заяву потрібно ввести такі особисті дані: ПІБ, дату народження, серію і номер паспорта, ІПН, адреса місця проживання, а також банківський рахунок для виплати одноразової матеріальної допомоги.

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Як повідомляла Politeka, посилення карантину все ближче, гроші з банків радять забрати.

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