Економісти дали напуття громадянам, що робити з грошима, у випадку локдауну. Особливо актуальні поради тим, хто рахує кожну копійку

Нагадаємо, за останніми заявами політиків, локдаун не введуть до 25 грудня. У МОЗ налаштовуються на дату 2 січня, і також говорять про посилення терміном мінімум на три тижні.

Як правильно розпорядитися своїми грошима перед локдауном, прокоментували експерти, передає "Сьогодні".

Зокрема, головна порада -гроші необхідно мати під рукою.

Економічний аналітик Олексій Кущ впевнений, що кошти, які українці зберігають на банківських рахунках, краще зняти і зберігати вдома.

"Якщо у вас лежать гроші в банку, їх краще забрати і тримати вдома. Це дозволяє не залежати від якихось адміністративних дій держави", - зазначив Кущ, додавши, що мова не про те, що під час кризи різко перестануть працювати банкомати (принаймні під час весняного посилення такого не було), а хвилюватися, скоріше, варто за стабільність банківської системи в цілому.

"Під час кризи гроші краще зберігати в кеші. Банківська система зараз дуже слабка, і не факт, що знову не буде падіння банків", - підтвердив слова Куща інший аналітик Олександр Дорошенко.

Останній також порадив тим українцям, у яких грошей достатньо, все ж зняти деяку суму і зберігати вдома в гривні - стільки, скільки вони зможуть витратити за місяць-півтора. А основну суму на банківському рахунку краще перевести в долари або євро.

"Зараз ми практично не бачимо зростання курсу долара, але він буде потроху зростати", - зазначив Дорошенко.

Також аналітик порадив тим, хто не має в своєму розпорядженні великих сум, а як то кажуть, рахує кожну копійку - вкласти гроші в продукти, адже ті стовідсотково будуть дорожчати.

"Однозначно дорожчатиме все, що пов'язано з борошном. Цього року подорожчало зерно, тому вже зараз поступово зростає ціна на борошно, на макаронні вироби і т.д. також зростає ціна на соняшникову олію, дорожчають овочі. Тому якщо купити борошно або ті ж овочі в помірних кількостях, щоб вони не встигли зіпсуватися, це теж буде правильне вкладення. Особливо для тих, хто має мінімум коштів", – пояснив експерт.

Раніше ми повідомляли, в МОЗ говорять про два можливі варіанти введення локдауна. Зокрема, найбільше у відомстві схиляються про старт такого вже після Нового року. Згідно з другим варіантом, локдаун може початися вже в кінці грудня. Все залежить від показника добової захворюваності. Якщо відбудеться різкий стрибок (наприклад від 15 тис. до 20-30 тис.), то такий результат цілком можливий.

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