Экономисты дали напутствие гражданам, что делать с деньгами, в случае локдауна. Особенно актуальны советы тем, кто считает каждую копейку

Напомним, по последним заявлениям политиков, локдаун не введут до 25 декабря. В Минздраве настраиваются на дату 2 января, и также говорят об ужесточении сроком минимум на три недели.

Как правильно распорядиться своими деньгами перед локдауном, прокомментировали эксперты, передает "Сегодня".

В частности, главный совет - деньги необходимо иметь под рукой.

Экономический аналитик Алексей Кущ уверен, что средства, которые украинцы хранят на банковских счетах, лучше снять и хранить дома.

"Если у вас лежат деньги в банке, их лучше забрать и держать дома. Это позволяет не зависеть от каких-то административных действий государства", – отметил Кущ, добавив, что речь не о том, что во время кризиса резко перестанут работать банкоматы (по крайней мере во время весеннего ужесточения такого не было), а волноваться, скорее, стоит за стабильность банковской системы в целом.

"Во время кризиса деньги лучше хранить в кэше. Банковская система сейчас очень слабая, и не факт, что опять не будет падения банков", - подтвердил слова Куща другой аналитик Александр Дорошенко.

Последний также посоветовал тем украинцам, у которых денег достаточно, все же снять некоторую сумму и хранить дома в гривне - столько, сколько они смогут потратить за месяц-полтора. А основную сумму на банковском счете лучше перевести в доллары или евро.

"Сейчас мы практически не видим роста курса доллара, но он будет понемногу расти", - отметил Дорошенко.

Также аналитик посоветовал тем, кто не располагает крупными суммами, а как говорится, считает каждую копейку - вложить деньги в продукты, ведь те стопроцентно будут дорожать.

"Однозначно будет дорожать все, что связано с мукой. В этом году дорожало зерно, поэтому уже сейчас постепенно растет цена на муку, на макаронные изделия и т. д. Также растет цена на подсолнечное масло, дорожают овощи. Поэтому если купить муку или те же овощи в умеренных количествах, чтобы они не успели испортиться, это тоже будет правильное вложение. Особенно для тех, кто имеет минимум средств", – объяснил эксперт.

Ранее мы сообщали, в Минздраве говорят о двух возможных вариантах введения локдауна. В частности, более всего в ведомстве склоняются о старте такового уже после Нового года. Согласно второму варианту, локдаун может начаться уже в конце декабря. Все зависит от показателя суточной заболеваемости. Если произойдет резкий скачок (например от 15 тыс. до 20-30 тыс.), то такой исход вполне возможен.

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