На діяльність ПриватБанку скаржаться клієнти з найбільш незахищених верств населення

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками з'явилися нові скарги, що стосуються отримувачів соцдопомоги й пенсіонерів.

Так, за словами одного з клієнтів, в ПриватБанку у нього зажадали гроші, щоб отримати виписку про отримання державної виплати.

"Суть в тому, щоб отримати виписку про отримання соцдопомоги, банк вимагав оплатити дане дійство в розмірі 100 грн. А ось пенсіонерам дана послуга обходиться безкоштовно. Як мінімум, несправедливо, як максимум, зрубують хлопці з найзаможніших, одним словом, добрі люди..." , - йдеться в повідомленні.

У Приватбанку ніяк не прокоментували вимогу грошей, але зате порекомендували скаржнику спосіб, як можна отримати подібну довідку, не виходячи з дому.

"Будь-який клієнт може отримати стандартну довідку через Приват24 безкоштовно і не виходячи з дому. Крім того, така довідка матиме спеціальний код, за яким можна перевірити, чи дійсно вона видана банком", - йдеться у відповіді банку.

Також поскаржилася пенсіонерка з інвалідністю. Користуючись послугами ПриватБанку більше 20 років, жінка вперше зіткнулася з тим, що її змушують йти у відділення, щоб переоформити пенсійну картку, у якої закінчився термін. Проблема полягає в тому, що жінка не може пересуватися і не розуміє, чому співробітники банку відмовляються зробити процедуру на дому.

"Я - інвалід 1а групи, що лежить протягом 21 року, вчителька на пенсії. Більше 20 років отримую пенсію через ПриватБанк. У серпні 2020 у мене закінчився термін дії карти, і, як завжди, я звернулася до ПриватБанку з проханням надіслати працівницю з найближчого відділення (воно через дорогу від мого будинку) до мене додому для оформлення нової. Так оформляли 20 років. Але сьогодні, вже майже 4 місяці, ніхто не приходить, і сказали, що не прийдуть. Приходьте самі, кажуть. Пенсія моя як єдине джерело існування заблокована, нею користується банк, а мені нема на що купити ні їжі, ні ліків", - поскаржилася пенсіонерка.

У коментарі Приватбанку їй порадили оформити все необхідне через веббанкінг Приват24, але з деякими умовами:

"Банк здійснює актуалізацію даних не рідше зазначених законом термінів. Також, банк піклується про здоров'я клієнтів і розробив можливість надання документів віддалено, без відвідування відділень. В даний час ви можете надати документи за допомогою Приват24 і замовити після цього віртуальну картку. Що ж стосується анкети, вона повинна бути заповнена особисто клієнтом або довіреною особою/опікуном".

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