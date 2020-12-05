На деятельность ПриватБанка жалуются клиенты из самых незащищенных слоев населения

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с отзывами появились новые жалобы, касающиеся получателей соцпомощи и пенсионеров.

Так, по словам одного из клиентов, в ПриватБанке у него потребовали деньги, дабы получить выписку о получении государственной выплаты.

"Суть в том, чтобы получить выписку о получении соцпомощи, банк потребовал оплатить данное действо в размере 100 грн. А вот пенсионерам данная услуга обходится бесплатно. Как минимум, несправедливо, как максимум, срубывают ребята с самых состоятельных, одним словом, добрые люди...", - говорится в сообщении.

В ПриватБанке никак не прокомментировали требование денег, но зато порекомендовали жалобщику способ, как можно получить подобную справку, не выходя из дома.

"Любой клиент может получить стандартную справку через Приват24 бесплатно и не выходя из дома. Кроме того, такая справка будет иметь специальный код, по которому можно проверить, действительно ли она выдана банком", - говорится в ответе банка.

Также пожаловалась пенсионерка с инвалидностью. Пользуясь услугами ПриватБанка более 20 лет, женщина впервые столкнулась с тем, что ее заставляют идти в отделение, чтобы переоформить пенсионную карточку, у которой закончился срок. Проблема состоит в том, что женщина не может передвигаться и не понимает, почему сотрудники банка отказываются совершить процедуру на дому.

"Я - лежащий в течение 21 года инвалид 1А группы, учительница на пенсии. Более 20 лет получаю пенсию через ПриватБанк. В августе 2020 у меня закончился срок действия карты, и, как обычно, я обратилась к ПриватБанку с просьбой прислать работницу из ближайшего отделения (оно через дорогу от моего дома) ко мне домой для оформления новой. Так оформляли 20 лет. Но сегодня, уже почти 4 месяца, никто не приходит, и сказали, что не придут. Приходите сами, говорят. Пенсия моя как единственный источник существования заблокирована, ею пользуется банк, а мне не на что купить ни еды, ни лекарств", - пожаловалась пенсионерка.

В комментарии ПриватБанка ей посоветовали оформить все необходимое через веббанкинг Приват24, но с некоторыми условиями:

"Банк осуществляет актуализацию данных не реже указанных законом сроков. Также, банк заботится о здоровье клиентов и разработал возможность предоставления документов удаленно, без посещения отделений. В настоящее время вы можете предоставить документы с помощью Приват24 и заказать после этого виртуальную карточку. Что же касается анкеты, она должна быть заполнена лично клиентом или доверенным лицом/опекуном".

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