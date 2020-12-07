У справі про вбивство музиканта в Києві з'явилися нові подробиці
Як передає Politeka.net, деталі повідомили на сайті Національної поліції України.
В ході розслідування правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних і, як з'ясувалося, до злочину причетний ще один фігурант.
"Як встановили детективи, 31-річний житель Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого в гаражному кооперативі в Київській області. Крім того, чоловік викрав з квартири вбитого дорогі Музичні інструменти", - йдеться в повідомленні.
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Нагадавши, 65-річного музиканта і аранжувальника Олександра Дерев'янка безуспішно розшукували кілька тижнів поліція і волонтери.
4 грудня тіло Дерев'янка знайшли в гаражному кооперативі в Борисполі. На його тілі були виявлені сліди насильницької смерті.
За попередніми даними, його труп вивезли за місто, щоб забетонувати в гаражі.
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