В деле об убийстве музыканта в Киеве появились новые подробности

Как передает Politeka.net, детали сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

В ходе расследования правоохранителям удалось задержать двоих подозреваемых и, как выяснилось, к преступлению причастен еще один фигурант.

"Как установили сыщики, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе в Киевской области. Кроме того, мужчина похитил из квартиры убитого дорогие музыкальные инструменты", - говорится в сообщении.

Напомним, 65-летнего музыканта и аранжировщика Александра Деревянко безуспешно разыскивали несколько недель полиция и волонтеры.

4 декабря тело Деревянко нашли в гаражном кооперативе в Борисполе. На его теле были выявлены следы насильственной смерти.

По предварительным данным, его труп вывезли за город, чтобы забетонировать в гараже.



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