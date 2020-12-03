На уговоры ушло немало времени

В Киеве мужчина с разбитой бутылкой у горла угрожал убить себя

Причем все это происходило в церкви на улице Магнитогорской в Деснянском районе города, передает патрульная полиция Киева на своей странице в Фейсбуке.

Очевидцы вызвали патрульных, которые пытались отговорить мужчину от необдуманного шага.

На вопрос патрульного, почему мужчина так поступает, тот ответил: «Просто настроение такое».

Полицейские полчаса пытались успокоить гражданина по имени Алексей, но тщетно. Тогда правоохранители схватили потенциального самоубийцу за руки, а командир роты Евгений Косянчук отобрал у него так называемую «розочку».

Прибывшие на место медики выяснили причину неадекватного поведения гражданина. Как оказалось, он был в состоянии наркотического опьянения. Его увезла бригада скорой.

Ранее мы рассказывали о том, что 62-летний житель Киева получил серьезное ножевое ранение после того, как сделал замечание пешеходу, выбежавшему на проезжую часть на проспекте Любомира Гузара.

Когда мужчина внезапно возник на дороге, автовладелец остановился для разрешения ситуации, однако во время общения с неизвестным возник конфликт, в ходе которого тот ударил его ножом в живот.

Бригада скорой помощи доставила потерпевшего в больницу. Врачи диагностировали у него проникающее ранение живота. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Киеве дети устроили опасные для жизни игры на балконе.

Как сообщала Politeka, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Также Politeka писала, что женщина атаковала детей в Днепре, приехала скорая и полиция.