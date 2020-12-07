У Києва з вікна висотки викинувся чоловік, від удару він помер на місці

Так, чоловік зважився на фатальний крок і викинувся з 24 поверху житлового будинку по вулиці Саперно-Слобідська 22, в Голосіївському районі Києва. Тіло загиблого було виявлено 6 грудня близько 10 години вечора, пише Обозреватель.

Інсайдер повідомив журналістам видання, що за попередніми даними поліції, чоловік наклав на себе руки. При цьому ніякої передсмертної та прощальної записки виявлено не було. Зараз правоохоронні органи з'їхалися на місце трагедії та встановлюють причини фатального вчинку чоловіка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство, з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.

Також раніше повідомлялося, що у лікарні імені Мечникова в Дніпрі, пацієнт вчинив самогубство. За даними журналістів, суїцид скоїв 44-річний чоловік.

У лікарні він перебував з діагнозом гострий гнійний геносинусит. Пацієнт вистрибнув з вікна, попередньо залишивши записку. У ній він написав"Вибачте за все".

Тіло загиблого виявили очевидці у внутрішньому дворі медзакладу.





Раніше ми повідомляли, що 78-річна пенсіонерка, яка проходила лікування від китайського вірусу в Київській міській клінічній лікарні №12 повісилася в палаті.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі 56-річна жінка прийшла на прийом до лікаря, оскільки була впевнена, що заразилася ковидом. Однак до кабінету лікаря вона так і не дійшла, вистрибнувши з вікна четвертого поверху. При падінні мешканка міста отримала важку черепно-мозкову травму, від якої померла на місці.

Нагадаємо, юний військовослужбовець звів рахунки з життям у центрі Києва біля університету.

Як повідомляла Politeka, на Одещині вчителька зробила фатальний крок, кадри трагедії.

Також Politeka писала, що у Харкові з вікна випала жінка, злетілася поліція.