В Киева из окна высотки выбросился мужчина, от удара он умер на месте
Так, мужчина решился на роковой шаг и выбросился с 24 этажа жилого дома по улице Саперно-Слободская 22, в Голосеевском районе Киева. Тело погибшего было обнаружено 6 декабря около 10 часов вечера, пишет Обозреватель.
Источник сообщил журналистам издания, что по предварительным данным полиции, мужчина покончил с собой. При этом никакой предсмертной и прощальной записки обнаружено не было. Сейчас правоохранительные органы съехались на место трагедии и устанавлявают причины фатального поступка мужчины.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.
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Также ранее сообщалось, что в больнице имени Мечникова в Днепре, пациент совершил самоубийство. По данным журналистов, суицид совершил 44-летний мужчина.
В больнице он пребывал с диагнозом острый гнойный геносинусит. Пациент выпрыгнул из окна, предварительно оставив записку. В ней он написал "Извините за все".
Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения.
Ранее мы сообщали, что 78-летняя пенсионерка, которая проходила лечение от китайского вируса в Киевской городской клинической больнице №12 повесилась в палате.
Также мы сообщали, что в Запорожье 56-летняя женщина пришла на прием к врачу, поскольку была уверена, что заразилась ковидом. Однако до кабинета врача она так и не дошла, выпрыгнув из окна четвертого этажа. При падении жительница города получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте.
Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.
Как сообщала Politeka, на Одесчине учительница сделала фатальный шаг, кадры трагедии.
Также Politeka писала, что в Харькове из окна выпала женщина, слетелась полиция.