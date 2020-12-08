У Києві знайшли тіло чоловіка без ознак життя
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, у понеділок, 7 грудня, столичні рятувальника отримали повідомлення про те, що у Деснянському районі Києва на вул. Миколи Закревського, 95Б знаходиться замерзле в товщі криги тіло людини.
На місце виклику виїхало водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тіло чоловіка знаходилось на відстані 10 метрів від берега.
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За допомогою шанцевого інструменту рятувальники дістали з товщі криги тіло чоловіка та витягли його на берег. Надалі тіло було передане павоохоронцям для з'ясування обставин загибелі людини.
Раніше повідомлялось, що 25-річний киянин заступився за дівчину, яку бив чоловік, і позбувся життя. Ця трагедія сталася ще в серпні 2020 року на вулиці Костянтинівській у Подільському районі столиці. Тоді перехожий, побачивши розправу над дівчиною, спробував заступитися за неї, за що отримав удар ножем. У кареті швидкої допомоги молодий чоловік помер. Правоохоронці по гарячих слідах затримали підозрюваного. Ним виявився 36-річний житель Вінницької області.
Нагадаємо, юний військовослужбовець звів рахунки з життям у центрі Києва біля університету.
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