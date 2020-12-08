В Киеве нашли тело мужчины без признаков жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в понедельник, 7 декабря, столичные спасатели получили сообщение о том, что в Деснянском районе Киева на ул. Николая Закревского, 95Б находится замерзшее в толще льда тело человека.

На место вызова выехало водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тело мужчины находилось на расстоянии 10 метров от берега.

водолаз

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С помощью шанцевого инструмента спасатели достали из толщи льда тело мужчины и вытащили его на берег. В дальнейшем тело было передано павоохранителям для выяснения обстоятельств гибели человека.

Ранее сообщалось, что 25-летний киевлянин вступился за девушку, которую бил мужчина, и лишился жизни. Эта трагедия произошла еще в августе 2020 года на улице Константиновской в Подольском районе столицы. Тогда прохожий, увидев расправу над девушкой, попытался вступиться за нее, за что получил удар ножом. В карете скорой помощи молодой человек скончался. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Винницкой области.

Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области учительница сделала роковой шаг, кадры трагедии.

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