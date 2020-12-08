У Києві хочуть "декомунізувати" ще не відкриту станцію метро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Київської міської ради.

Так, у розділі електронних петицій закликають назвати нову станцію метро не "Проспект Правди", а "Вітряні Гори".

Станція метро, про яку йде мова, будується в напрямку Виноградаря.

Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Київської міської ради декілька тижнів тому - 23 листопада.

На думку автора петиції Володимира Кобзаря, назва "Проспект Правди" є "атавізмом комуністичної пропаганди", тому що столичний проспект отримав свого часу таку назву честь комуністичної газети "Правди".

Втім, декілька років тому лапки від "Правди" прибрали, однак, на думку Кобзаря, суті це не змінило.

"Але чи змінилася від цього суть? Адже постійно виникатиме запитання: що за правда, чому правда? І в лукаве пояснення, що це на честь якоїсь абстрактної Правди, повірити буде важко", – йдеться в тексті петиції.

Натомість автор петиції пропонує альтернативну назву новій станції метро. Він пропонує назвати станцію з прив'язкою до місцевості, де вона знаходиться.

"Є альтернатива: прекрасний топонім у тій місцевості: Вітряні Гори", - йдеться в тексті ініціативи.

Відомо, що відкриття нової станції метро відбудеться в столиці у найближчі рік-два.

Станом на даний момент петиція зібрала 162 підписи. Для того, щоб ініціатива була розглянута, необхідно зібрати 10 тисяч підписів.

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