У Києві на Почайній з'явився пам'ятник вождю світового пролетаріату

Поруч зі скульптурою Володимира Леніна красувався напис, який свідчить, що фото з ним коштує 20 гривень, а бажаючим зняти відео доведеться заплатити полтинник, повідомляє телеграм-канал "Київ Зараз".

Зазначається, що правоохоронці не оцінили такий бізнес-кейс і виписали припис на демонтаж пам'ятника.

Раніше ми писали про те, що в Одесі ведуться суперечки і конфлікти навколо пам'ятника Катерині II і її фаворитам.

Деякі одесити вийшли на протест і зажадали демонтувати монумент російській імператриці і її сподвижникам. Люди впевнені, що Катерина не має ніякого відношення до Одеси, адже місто існувало задовго до неї. Ба більше, на руках імператриці кров українців і її пам'ятник потрібно негайно прибрати з вулиці або в музей, або "на звалище історії".

Водночас український історик Сергій Гуцалюк заявив, що центральною фігурою антиукраїнської пропаганди на півдні та сході України була саме Катерина II і так звана Новоросія. Тому пам'ятник Катерині – це пам'ятник міфу.

Ми також писали про те, що Український інститут нацпам'яті знайшов спосіб "цивілізованого вирішення питання" радянських пам'ятників у Києві. Про це заявив директор Інституту Антон Дробович.

"Всі ці об'єкти – знакові для Києва, важливо, щоб було цивілізовано вирішено питання видалення радянських символів. На мосту Патона серпи і молоти легко демонтувати, а зірки не підпадають під декомунізацію. Логічно було б поставити портрети обох Патонів замість цих гербів, щоб люди пам'ятали про династію вчених" – заявив він.

Нагадаємо, на Одещині пішли на хитрість, щоб не зносити пам'ятник Леніну: що задумали.

Як повідомляла Politeka, киянин самостійно "декомунізував" парк "Перемоги" у столиці, кадри.

Також Politeka писала, що на Одещині знесли один з останніх пам'ятників Леніну, кадри наслідків.