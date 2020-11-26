В Киеве на Почайной появился памятник вождю мирового пролетариата

Рядом со скульптурой Владимира Ленина красовалась надпись, которая гласит, что фото с ним стоит 20 гривен, а желающим снять видео придется заплатить полтинник, сообщает телеграмм-канал «Киев Сейчас».

Отмечается, что правоохранители не оценили такой бизнес-кейс и выписали предписание на демонтаж памятника.

Ранее мы писали о том, что в Одессе ведутся споры и конфликты вокруг памятника Екатерине II и ее фаворитам.

Некоторые одесситы вышли на протест и потребовали демонтировать монумент российской императрице и ее сподвижникам. Люди уверены, что Екатерина не имеет никакого отношения к Одессе, ведь город существовал задолго до нее. Более того, на руках императрицы кровь украинцев и ее памятник нужно немедленно убрать с улицы либо в музей, либо «на свалку истории».

В тоже время украинский историк Сергей Гуцалюк заявил, что центральной фигурой антиукраинской пропаганды на юге и востоке Украины была именно Екатерина II и так называемая Новороссия. Поэтому памятник Екатерине - это памятник мифу.

Мы также писали о том, что украинский институт нацпамяти нашел способ «цивилизованного решения вопроса» советских памятников в Киеве. Об этом заявил директор института Антон Дробович.

"Все эти объекты – знаковые для Киева, важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления советских символов. На мосту Патона серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию. Логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых" – заявил он.

Напомним, на Одесчине пошли на хитрость, чтобы не сносить памятник Ленину: что задумали.

Как сообщала Politeka, киевлянин самостоятельно "декоммунизировал" парк "Победы" в столице, кадры.

Также Politeka писала, что на Одесчине снесли один из последних памятников Ленину, кадры последствий.