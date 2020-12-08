В Киеве хотят "декоммунизировать" еще не открытую станцию метро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Так, в разделе электронных петиций призывают назвать новую станцию метро не "Проспект Правды", а "Ветряные Горы".

Станция метро, о которой идет речь, строится в направлении Виноградаря.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевского городского совета несколько недель назад - 23 ноября.

По мнению автора петиции Владимира Кобзаря, название "Проспект Правды" является "атавизмом коммунистической пропаганды", ведь проспект был назван в честь коммунистической газеты "Правда".

"Правда, несколько лет назад кавычки убрали. Но изменилась ли от этого суть? Ведь постоянно будет возникать вопрос: что за правда, почему правда? И в лукавое объяснение, что это в честь какой-то абстрактной Правды, поверить будет трудно", - говорится в тексте петиции.

Вместо этого автор петиции предлагает альтернативное название новой станции метро.

"Есть альтернатива: прекрасный топоним в той местности: Ветряные Горы", - говорится в тексте инициативы.

Известно, что открытие новой станции метро состоится в столице в ближайшие год-два.

По состоянию на данный момент петиция собрала 162 подписи из необходимых 10 тысяч. Сбор подписей продлится еще в течение 76 дней.

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