Про що треба знати українцям

Сьогодні, 9 грудня, на засіданні Кабінету Міністрів представлять план посилення карантину в Україні

Вже зараз в Києві розглядають можливість обмеження роботи громадського транспорту, в першу чергу - маршруток, для запобігання поширенню китайського вірусу в разі погіршення ситуації.

Про це розповів начальник Головного управління столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, передає "Громадське".



За словами Рубана, виходячи з ризиків поширення коронавірусу при недотриманні правил карантину, в першу чергу можуть обмежити роботу маршрутних таксі. Далі йдуть звичайні таксі, потім - наземний комунальний транспорт. Він зазначив, що метрополітен же є відносно безпечним видом транспорту.

Він додав, що на останньому місці метро завдяки хорошій вентиляції і контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимуть в останню чергу.

Нагадаємо, що міністр Олег Немчинов в свою чергу такожз розкрив, як працюватиме транспорт у січні майбутнього року. Так, за його словами, проїхатися можна буде тільки зі значними обмеженнями.

Як зазначив Немчинов, влада не може обмежити пасажирські перевезення незважаючи на порушення з боку українців масочного режиму. Тому будуть введені ще більші обмеження - з використанням виключно сидячих місць.

Нагадаємо, що харків'ян попередили про жорсткий карантин на новорічні свята.

Як писала Politeka, київське метро готується до жорстких обмежень, у підземці розкрили деталі.

Також Politeka писала, введення тотального локдауну і зупинка метро, в Раді вже назвали терміни.