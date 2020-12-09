О чем надо знать украинцам

Сегодня, 9 декабря, на заседании Кабинета министров представят план ужесточения карантина в Украине

Уже сейчас в Киеве рассматривают возможность ограничения работы общественного транспорта, в первую очередь – маршруток, для предотвращения распространения китайского вируса в случае ухудшения ситуации.

Об этом рассказал начальник Главного управления столичной Госпродспоживслужбы Олег Рубан, передает "Громадське".



По словам Рубана, исходя из рисков распространения коронавируса при несоблюдении правил карантина, в первую очередь могут ограничить работу маршрутных такси. Далее следуют обычные такси, потом – наземный коммунальный транспорт. Он отметил, что метрополитен же является относительно безопасным видом транспорта.

Он добавил, что на последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контроля ношение масок. Поэтому ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь.

Напомним, что министр Олег Немчинов в свою очередь также раскрыл, как будет работать транспорт в январе будущего года. Так, по его словам, проехаться можно будет только со значительными ограничениями.

Как отметил Немчинов, власти не могут ограничить пассажирские перевозки несмотря на нарушения со стороны украинцев масочного режима. Поэтому будут введены еще большие ограничения - с использованием исключительно сидячих мест.

Напомним, что харьковчан предупредили о жестком карантине на новогодние праздники.

Как писала Politeka, киевское метро готовится к жестким ограничениям, в подземке раскрыли детали.

Также Politeka писала, введение тотального локдауна и остановка метро, в Раде уже назвали сроки.