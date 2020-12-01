Після посилення карантину метро в Києві може кардинально змінити свою роботу

Офіційних повідомлень про нові вимоги в метро Києва поки не отримували, але при цьому там визнали, що знають про розгляд урядом кількох ймовірних сценаріїв посилення карантину.

Заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон у коментарі для видання "Сьогодні" додала, що до розпорядження зверху метро буде працювати як зазвичай.

Тим часом у Держпродспоживслужбі заявили, що коментувати потрібно той документ, який набуде чинності і обмеження в роботі транспорту можливі.

"Що стосується роботи метрополітену, то якщо вводиться локдаун, проводяться і обмежувальні заходи по роботі транспорту", - розповів глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він пояснив, що після прийняття рішення про посилення карантину, влада буде вирішувати, що саме буде працювати – наземний транспорт або метро. Що стосується метро, то він може працювати за графіком.

"Можливий варіант обмеження роботи метрополітену в ранкові та у вечірні години, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Все це необхідно аналізувати і приймати рішення вже після того, як рішення про введення локдауну буде прийнято на рівні уряду", - пояснив Рубан.



Варто нагадати, що мер Києва Віталій Кличко виступив проти закриття метро при введенні повного локдауну.

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