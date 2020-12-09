Жінка пішла в банк і зникла

У Києві зникла безвісти 75-річна жінка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що зникла Гарбузова Катерина Іванівна 1945 року народження.

Жінка була одягнена в червону спортивну куртку, білу шапку фірми Columbia, коричневі спортивні штани та темні черевики. В руках у неї був сірий пакет. При собі жінка мала паспорт.

Зріст жінки - 158-160 см. Вона щільної статури, у неї сірі очі та сиве нефарбоване волосся.

Відомо, що близько 11 години ранку вона вийшла з дому на вул. Героїв Дніпра та, ймовірно, вирушила в Ощадбанк, що на станції метро "Мінська".

"Може хто бачив недавно або володіє інформацією про поточне місцезнаходження, будь ласка, повідомте за номером 067-235-05-69. Дякуємо", - йдеться в повідомленні.

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Так, до правоохоронців за допомогою звернулася місцева мешканка і розповіла про зникнення своєї матері. Стривожена дочка повідомила, що її 51-річна мати після хвороби пішла з дому в невідомому напрямку. Поліцейські обстежили вулиці, опитали односельців і в підсумку знайшли зниклу.

Нагадаємо, красуня у формі зникла і понад тиждень не виходить на зв'язок: рідні та товариші по службі просять про допомогу в пошуках.

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